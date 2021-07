Verein will Burgschrofen in Schwendau beleben

Bereits 2015 sorgte der Felshügel für Staunen. Bei Ausgrabungen wurden Mauerreste aus verschiedenen Epochen freigelegt. Seither ist das Interesse am Burgschrofen bei vielen weiter gewachsen. Man will das Kleinod mehr nutzen. Daher sammelt der Kulturverein nun Ideen, wie man für Jung und Alt Veranstaltungen oder Projekte dort umsetzen könnte. „Wir denken dabei an Mittelaltermärkte oder -feste. Es kann aber auch Vorträge über die Geschichte geben oder Konzerte“, sagt Eberharter. Auch ein gemeinde- und grenzübergreifendes Miteinander liegt dem Verein am Herzen. Neben Ideen wird derzeit zudem nach weiteren Mitgliedern und Sponsoren gesucht. (emf)