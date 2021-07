Nach harten Debatten: Verlängerung für Gratis-Parkstunde in Telfs

Die Gratis-Parkstunde gilt in folgenden Parkbereichen: am Zentrumsparkplatz, in der Bahnhofstraße Mitte und Nord, in der Untermarktstraße West, in der Weißenbachgasse mit Max-Föger-Weg und am Parkplatz Kirchstraße, der in naher Zukunft übrigens erweitert wird.