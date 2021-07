Kreditvergabe in Reutte: Soziales Engagement brachte den Zuschlag

Reuttes Gemeinderäte gaben bei Angebotsgleichstand der in der Region sozial engagierteren Bank den Zuschlag für ein Millionendarlehen.

Reutte – Bei kommunalen Kreditvergaben sind nackte Zahlen, harte Rechner gefragt. Wer bessere Konditionen bietet, erhält den Zuschlag. Was aber, wenn zwei Banken bei einem Zigmillionen-Auftrag auf den Cent genau das gleiche Angebot gelegt haben? Dann werden überraschend weiche Kriterien schlagend – gerade geschehen in Reutte.

Die Marktgemeinde benötigt für diverse Baumaßnahmen vom Kindergarten bis zum Hochwasserschutz zusätzliches Geld. Nämlich 3,667.000 Euro. Das Millionendarlehen wurde ausgeschrieben und vier in Reutte vertretene Banken wurden zur Angebotslegung eingeladen. Die Volksbank gab nicht ab, die Sparkasse Reutte reihte sich an die dritte Stelle, aber die Hypo Tirol Bank sowie die Raiffeisenbank Reutte hatten als Bestbieter ein – auf die Cent hinter dem Komma – vollkommen identisches Angebot abgegeben. 108.294,25 Euro an Zinsen hätten sie beide gern.