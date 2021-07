„Red Bull Almauftrieb“ in Mayrhofen: Milchkandln statt Gewichte stemmen

Mayrhofen – Ran an die Milchkandln und rauf auf die Alm heißt es am 7. August wieder in Mayrhofen. Denn da steht zum dritten Mal der so genannte Red Bull Almauftrieb auf dem Programm. Der Fitnessbewerb verlangt neben Ausdauer beim Berglauf nämlich auch jede Menge Kraft und Geschicklichkeit von den Teilnehmern. So wird sich auch heuer wieder auf dem traditionellen Weg der Kühe vom Tal auf den Steinerkogl die Spreu vom Weizen trennen.