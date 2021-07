Zweijährige in Spital am Pyhrn mit Arm in Rührmaschine eingeklemmt

Kirchdorf an der Krems – Eine Zweijährige hat sich am Montag in Spital am Pyhrn (Bezirk Kirchdorf) in einer großen Teigrührmaschine eingeklemmt und musste von der Feuerwehr befreit werden. Die Mutter stellte im Untergeschoß des Hauses Brotteig in der Maschine her. Als die 41-Jährige kurz nicht hinsah, berührte ihre Tochter die sich drehende Rührschüssel. Die rechte Hand des Kleinkinds wurde erfasst und bis zum Oberarm zwischen Rahmen und Rührschüssel eingeklemmt, berichtete die oö. Polizei.