Mexikos Regierung verlost "El Chapo"-Haus

Mexiko-Stadt – Eines der Häuser des berüchtigten Drogenbosses Joaquin "El Chapo" Guzman kommt in den Lostopf der mexikanischen Staatslotterie. Es handelt sich um die Wohnanlage in Culiacan, aus der Guzman 2014 filmreif floh, wie die mexikanische Regierung am Montag mitteilte. Das unscheinbare weiße Haus im Wert von rund 184.000 Dollar soll am 15. September verlost werden.