Erneut Leiche nach Haussprengung in Florida gefunden, Unwetter droht

Miami – Nach der Sprengung des im US-Staat Florida teilweise eingestürzten Wohnkomplexes ist eine weitere Leiche in den Trümmern entdeckt worden. Einsatzkräfte hätten das Opfer am Montag in der Ruine in Surfside bei Miami gefunden, sagte die Bezirksbürgermeisterin Daniella Levine Cava am Abend (Ortszeit). Erst in der Früh hatte sie den Fund dreier weiterer Leichen bekanntgegeben. Die offizielle Zahl liegt damit nun bei 28 Todesopfern.