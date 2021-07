Über Böschung abgestürzt: 44-Jähriger in Seefeld tot aufgefunden

Seefeld – Auf einer Schotterstraße in Seefeld, in direkter Nähe seiner Wohnung, wurde am Dienstag in der Früh die Leiche eines 44-jährigen Mannes gefunden. Der Mann dürfte laut Polizei rund fünf Meter über eine steile Böschung abgestürzt und dabei tödlich verletzt worden sein.