Gewessler schließt Pakt für mehr Klimaschutz mit elf Großunternehmen

„Eine klimafreundlich ausgerichtete Wirtschaft ist ein wesentlicher Schlüssel im Kampf gegen die Klimakrise. Was wir jetzt brauchen, sind treffsichere Maßnahmen über sämtliche Bereiche und Branchen hinweg und das Commitment gemeinsam und schlagkräftig anzupacken,“ so Gewessler am Dienstag bei einem Treffen mit den Firmenchefs im Haus der Musik in Wien.