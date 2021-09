Gut zu wissen: Wo und wann man sich in Tirol impfen lassen kann

Innsbruck ‒ In den derzeit geöffneten Tiroler Impfzentren in Imst, Reutte, Innsbruck (Hinweis zur Parkmöglichkeit: Die Parkgarage des gegenüberliegenden Einkaufszentrum West kann für die Dauer von 1,5 Stunden kostenlos genutzt werden), Kufstein, Wörgl und Lienz, die für Impfungen ohne Anmeldung oder mit vorheriger, selbständiger Terminbuchung auf www.tirolimpft.at zur Verfügung stehen, wird laufend zu den Öffnungszeiten geimpft.

Zudem haben die Impfzentren in Kitzbühel (Tennishalle) ab 1. Oktober und Schwaz (SZentrum) ab 5. Oktober wieder geöffnet. Zum dezentralen Impfangebot zähIen auch verschiedene Impfmöglichkeiten in Betrieben, die in Kooperation mit der Wirtschaftskammer Tirol organisiert und beispielsweise diese Woche bereits bei der Firma Innio in Jenbach werden, sowie bei Einkaufszentren und in einzelnen Gemeinden.