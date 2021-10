Impfaktion am Ski-Weltcup-Wochenende in Sölden, Impfbus tourt durch Tirol

Innsbruck ‒ In den kommenden zwei Wochen bietet das Land Tirol wieder eine ganze Reihe an dezentralen Impfmöglichkeiten. So können sich alle Besucher des Skiweltcup-Openings in Sölden, die eine österreichische Sozialversicherung haben, kostenlos impfen lassen. Am Parkplatz der Talstation Gaislachkogelbahn hinter dem Hotel Bäckelarwirt steht der Impfbus am Freitag, 22. Oktober von 12 bis 18 Uhr, am Samstag, 23. Oktober von 12 bis 19 Uhr und am Sonntag, 24. Oktober von 7 bis 14 Uhr.