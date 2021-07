Impfen ohne Anmeldung: Diese neuen Angebote gibt's nun in Tirol

Warteschlangen am vergangenen Impf-Sonntag in der Innsbrucker Messehalle. © De Moor

Innsbruck ‒ Nach dem großen Andrang am vergangenen Impf-Sonntag und zum Beginn der Sommerferien in Tirol möchte das Land jetzt noch einmal das Impftempo erhöhen und das niederschwellige Angebot für Erstimpfungen weiter forcieren.

Dabei wird es in den kommenden Tagen mehrere Angebote für Erstimpfungen ohne Voranmeldung geben – dabei wird auch das Impfzentrum im Schwaz (SZentrum) wieder seine Türen öffnen.

Impf-Angebote am Donnerstag, Freitag und Sonntag

Donnerstag, 8. Juli: Impf-Abend in Tirols Impfzentren (17 bis 20 Uhr; Ausnahme: Impfzentrum Kufstein geschlossen)

Freitag, 9. Juli: Impf-Tag nach dem Schulschluss (12 bis 20 Uhr; Ausnahme: Impfzentrum Kufstein geschlossen)

Sonntag, 11. Juli: Impf-Sonntag (9 bis 18 Uhr; Ausnahmen: Impfzentrum Kitzbühel geschlossen; Öffnungszeiten Impfzentrum Lienz: 11 bis 18 Uhr)

Dabei haben Impfbereite ab 12 Jahren wieder die Möglichkeit, ohne vorherige Anmeldung ihre erste Covid-Teilschutzimpfung zu erhalten (Ausnahme Johnson & Johnson, da bei diesem Impfstoff nur eine Impfung benötigt wird).

Zur Verfügung stehen die Impfstoffe von BioNTech/Pfizer (für 12- bis 18-Jährige steht ausschließlich dieser Impfstoff zur Verfügung), Moderna, AstraZeneca und Johnson & Johnson – jeweils solange der Vorrat reicht.

Weitere Infos sollen demnächst auf tirol.gv.at folgen

Mobile Impfbusse und (neue) Impfzentren-Standorte

„Mit diesen Aktionen wollen wir noch rechtszeitig zum Schulschluss in Sachen Impfen mehrere Gänge nach oben schalten. Es hat sich gezeigt, dass es noch viele Menschen gibt, für die ein so niederschwelliges Angebot Voraussetzung ist, sich für eine Impfung zu entscheiden. Hier setzen wir weiter an“, sagte Gesundheitslandesrätin Annette Leja (ÖVP) und verweist darauf, dass die Konzepte weiter ausgearbeitet werden – auch in Richtung langfristigem Einsatz mobiler Impfbusse sowie der kontinuierlichen Öffnung der Impfzentren für Impfungen ohne Anmeldung.

Auch die Standorte der Impfzentren befinden sich in Prüfung: Das Impfzentrum Imst wird jedenfalls bis Ende des Jahres aufrecht bleiben, das Impfzentrum Haiming wurde bereits nach Imst überführt. Die Impfzentren Telfs, Reutte, Landeck und Kitzbühel werden bei Bedarf geöffnet, neu hinzu kommt die bedarfsorientierte Öffnungsmöglichkeit im Impfzentrum Schwaz (SZentrum). Die Impfzentren Kundl und Kufstein werden voraussichtlich mit Spätsommer im neuen Impfzentrum in Wörgl zusammengeführt. Für die Impfzentren Innsbruck und Lienz werden derzeit Gespräche hinsichtlich neuer Standorte geführt.

Ziel sei es, möglichst viele Personen noch vor dem Herbst zu impfen. In Tirol wurden mittlerweile bereits über 700.000 Impfungen verabreicht, 56 Prozent der Tiroler Bevölkerung habe eine Erstimpfung erhalten, 38,4 Prozent sei bereits voll immunisiert, präsentierte Leja aktuelle Zahlen. 670.000 Menschen sind in Tirol impfberechtigt –Kinder unter zwölf Jahren werden derzeit nicht geimpft.

Platter: "Wir setzen voll aufs Impfen"

Derzeit liege man bei einer Durchimpfungsrate von 63 Prozent - das Ziel sei es, die 70-Prozent-Marke zu knacken, erklärte Landeshauptmann Günther Platter (ÖVP). Zunächst beziehe man sich auf die impfberechtigte Bevölkerung, dennoch gelte: "Je mehr sich impfen lassen, desto besser". Es gäbe zwar immer wieder "Nachbesserungen" vonseiten der Experten ‒ so erfordere die Delta-Variante laut dem deutschen Robert-Koch-Institut etwa eine 85-prozentige Durchimpfungsrate ‒ in Tirol wolle man jedoch an "realistischen Zielen" festhalten. "In der Defensive ist die Kraft vertreten", resümierte Platter.

"Wir setzen voll aufs Impfen", betonte der Landeshauptmann. Die niedrige Inzidenz - derzeit laut AGES bei 2,9 - sowie der Corona-freie Bezirk Schwaz würden zeigen: "Die Impfungen wirken". Nichtsdestotrotz werde das Testen auch in Zukunft "eine große Rolle spielen", auch in Hotels. Öffnungsschritte seien jedenfalls "gut zu rechtfertigen", war Platter überzeugt. "Die Menschen atmen auf, Tirol lebt wieder". Er hob hervor, dass durch das niederschwellige Impfangebot am Sonntag auch viele Menschen mit Migrationshintergrund gekommen waren. 50 Prozent seien zudem unter 30 Jahre gewesen. "Jetzt geht es darum, das Impfangebot so niederschwellig, unkompliziert und unbürokratisch wie möglich zu gestalten", sagte Platter.

Von einem "schlauen Schritt" im Hinblick auf das niederschwellige Impfangebot sprach LHStv Ingrid Felipe (Grüne) und bezog sich vor allem auf die jüngere Bevölkerung: "Impfen ist die beste Vorbereitung auf den Herbst". Knapp 15.000 Unter-20-Jährige haben aktuell eine Erstimpfung erhalten. Am Freitag wolle man vor allem auch Schülerinnen und Schüler ansprechen, die nach der Zeugnisvergabe in die Sommerferien gehen.

PCR-Test-Angebot für Reiserückkehrer

"Es ist wichtig, möglichst viele Erstimpfungen vor dem Sommerurlaub durchzuführen", betonte Gesundheitslandesrätin Leja. Das würden vereinzelte Coronafälle unter Reiserückkehrern zeigen. Weil unter Reiserückkehrern aus Spanien, von den Balearen und aus Portugal vermehrt auch Delta-Fälle waren, seien Urlauber aus jenen Regionen aufgefordert, sich möglichst bald nach ihrer Rückkehr nach Tirol bei der Corona-Hotline 1450 zu melden und einen PCR-Test zu machen, mahnte Leja. "Es geht nicht nur um den Schutz der persönlichen Gesundheit", betonte sie, "Impfen ist auch ein Stück weit Solidarität".