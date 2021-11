Gut zu wissen: Wo und wann man sich in Tirol jetzt impfen lassen kann

Am vergangenen Wochenende waren in Tirol mit über 6000 Impfungen deutlich mehr verzeichnet worden als in den Wochen zuvor.

Innsbruck ‒ Aufgrund der Verschärfungen der Covid-Maßnahmen des Bundes ist der Andrang auf die Impfangebote aktuell weiter groß. Darum wurden die Impfkapazitäten umfassend erweitert, um allen impfwilligen Personen in Tirol eine Impfung zu ermöglichen, teilte das Land Tirol am Montag in einer Aussendung mit.

Das Impfzentrum in Innsbruck war bereits am Montag ab 9 Uhr geöffnet, Impfungen sind noch bis 19 Uhr möglich. Zudem wird bzw. wurde am Montag in den Impfzentren Imst (16 bis 20 Uhr), Wörgl (17 bis 20 Uhr), Lienz (16 bis 19 Uhr), Reutte (16 bis 20 Uhr) und Kitzbühel (14 bis 16.30 Uhr) geimpft.