Tiroler Impfzentren und Gemeinden: Wo und wann man sich impfen lassen kann

Neben der Möglichkeit, sich in den Impfzentren der Bezirke impfen zu lassen, werden im Dezember auch viele Termine in den Gemeinden angeboten. Am Freitag startete das Land Tirol die wohnortnahen Covid-Impfungen. Vom Ötztal bis nach Jungholz und von Sillian bis nach Scharnitz sind bis 19. Dezember rund 100 Gemeinden an der Aktion beteiligt.