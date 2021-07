ÖSV-Slalom-Herren tauchten im Kärntner Weißensee unter

Gatschach/Am Weißensee - Die Slalom-Mannschaft des ÖSV ist mitten in der Saisonvorbereitung buchstäblich untergetaucht. Am Weißensee in Kärnten war für Marco Schwarz, Manuel Feller, Adrian Pertl und Co. am Dienstag ein Tauchgang angesagt. "Es war eine gesunde Abwechslung. Normalerweise sind wir jetzt fast nur in der Kraftkammer", sagte Kombi-Weltmeister Schwarz und sah durchaus eine Schnittmenge zu seinem Metier: "Beim Skifahren braucht man auch diese gewisse Ruhe, auf die es hier ankommt."