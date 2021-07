„Pakt mit dem Teufel“ für Lottogewinn: Brite (19) ermordete zwei Frauen

London – In einem aufsehenerregenden Fall um die Ermordung zweier Schwestern in London hat ein britisches Gericht einen 19-Jährigen schuldig gesprochen. Der Mann habe die Frauen im Alter von 46 und 27 Jahren erstochen, um einen „Pakt mit dem Teufel“ zu erfüllen, urteilte der Gerichtshof Old Bailey am Dienstag.