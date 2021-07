Aufklärungsprojekt: Wenn das Teilen und Liken die Polizei auf den Plan ruft

Innsbruck – Rund 100 Mrd. (!) WhatsApp-Nachrichten werden weltweit täglich verschickt – darunter nicht wenige mit bedenklichen, menschenverachtenden Inhalten, oft in der Form von Witzen, Stickern oder Bildern (Memes).

Besonders Jugendliche würden in sozialen Netzwerken vermehrt und „völlig bedenkenlos“ rechtsextreme Inhalte posten oder teilen, berichtet Landespolizeidirektor Edelbert Kohler. Was mit einem „Gefällt mir“ unter einem vermeintlich harmlosen Posting beginne, reiche bis zu Beschimpfungen gegen Minderheiten und ausländerfeindlichen Postings. Dabei sei vielen nicht bewusst, dass das Liken, Teilen und Weiterleiten rechtsextremer Inhalte „nicht nur gesellschaftlich nicht opportun ist, sondern auch strafrechtlich in höchstem Maße relevant“.