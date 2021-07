Im Kaisertal bleiben künftig mehr Bäume stehen

Die Bewirtschaftung des Kaisertals wurde in einem Leitbild festgelegt und enthält auch Ruhezonen für das Wild.

Kufstein – Das Kaisertal erhitzte im Vorjahr die Gemüter. An der Bewirtschaftung des Kufsteiner Waldbestandes auf Ebbser Gemeindegebiet durch die Stadtwerke gab es einige Kritik. Mitten in die aufgeheizte Diskussion hinein ließ Bürgermeister Martin Krumschnabel aufhorchen. Er kündigte an, den Forstbetrieb von den Stadtwerken weg wieder dem Rathaus anzugliedern und den Wald im Kaisertal nicht mehr weiter zu bewirtschaften.