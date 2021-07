„Post-Corona"-Diskussion: „Tourismus und Landwirtschaft sind untrennbar“

„Landwirtschaft und Tourismus sind ein untrennbares Paar“, sagte Raggl, der auf das Beispiel seines Heimatbezirks Landeck verwies. „Obwohl es in Landeck fast nur Klein- und Kleinstbetriebe in der Landwirtschaft gibt, gelingt es durch die gute Kooperation mit dem Tourismus, eine flächendeckende Bewirtschaftung beizubehalten.“

Eine Lehre aus der Krise ist laut Landwirtschafts- und Tourismusministerin Elisabeth Köstinger (ÖVP), dass auch in der Bevölkerung das Bewusstsein für regionale Lebensmittel gestiegen ist. Das wolle man nun nutzen, um besser als andere Tourismusländer aus der Krise zu kommen: „Wir wollen im Ranking der besten Tourismusregionen vom 14. Platz in die Top 10.“ Ein Mittel, um das Ziel zu erreichen, sei die Herkunftskennzeichnung. Während man bei industriell gefertigten Lebensmitteln und in Großküchen auf Verpflichtungen setzt, sei die freiwillige Kennzeichnung in der Gastronomie ein großer Erfolg.