Nur Erstimpfung laut von Laer zu wenig, zweite Spritze sticht Delta-Variante aus

Innsbruck – Virologin Dorothee von Laer von der Med-Uni Innsbruck appelliert angesichts der Entwicklung des Infektionsgeschehens in Israel, sich jedenfalls wie vorgesehen zweimal impfen zu lassen und sich nicht nach der Erstimpfung in falscher Sicherheit zu wiegen. Die jüngsten Nachrichten aus Israel im Zusammenhang mit der Delta-Variante sorgen schließlich auch hierzulande für Verunsicherung – vor allem was die Wirksamkeit der Impfungen angeht.