Argentinien besiegt Kolumbien: Copa-Endspiel gegen Brasilien

Tormann Emiliano Martínez hielt drei Elfmeter und wurde so zum Matchwinner.

Brasilia – Argentinien hat das Traumfinale gegen Brasilien im Maracana-Stadion perfekt gemacht und gegen Kolumbien im Halbfinale der Copa America gewonnen. Die argentinische Nationalmannschaft um Lionel Messi siegte im "Estádio Mané Garrincha" in Brasília am Dienstagabend (Ortszeit) im Elfmeterschießen mit 3:2. Nach der regulären Spielzeit hatte es 1:1 (1:0) geheißen.

Lautaro Martínez von Inter Mailand brachte Argentinien in der siebten Minute in Führung. Die Vorlage lieferte wieder einmal Alleskönner Messi. Er verlor zwar im Strafraum etwas die Kontrolle über den Ball, aber setzte sich gegen Yerry Mina durch, drehte sich und legte zurück auf Martínez, der mit einem Flachschuss traf.

Das Endspiel ist für den 10. Juli im legendären Maracanã-Stadion in Rio de Janeiro angesetzt. Brasilien will den Titel im eigenen Land verteidigen, verfügt mit Neymar über einen immer gefährlichen Torjäger und führt derzeit mit sechs Siegen aus sechs Spielen auch in der Qualifikationsgruppe für die WM 2022.