Bub konnte nach Sturz in Gurglbach in Imst Klinik verlassen

Imst – Aufatmen nach einem schweren Unfall vor rund drei Wochen in Imst: Jener 14 Monate alte Bub, der mitsamt dem Kinderwagen in den Gurglbach gerollt war, konnte mittlerweile aus der Klinik entlassen werden. Nach dem Zwischenfall hatte sich das Kleinkind in kritischem Zustand befunden. Er musste nach seiner Rettung aus dem Wasser reanimiert werden.