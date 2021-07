Zwei österreichische Alpinisten im Mont Blanc-Massiv gerettet

Aosta/Wien - Zwei österreichische Alpinisten, die auf dem "Zahn des Riesen", einem imposanten Viertausender in der Mont Blanc-​Gruppe an der Grenze zwischen Italien und Frankreich in Schwierigkeiten geraten sind, sind am Dienstagabend in einer mehrstündigen Rettungsaktion in Sicherheit gebracht worden. Die beiden Männer sind wohlauf, über ihre Herkunft in Österreich gab es keine Angaben.

Es war der dritte Einsatz der Rettungsteams im Aostatal seit dem Wochenende. Am Sonntag waren zwei Italienerinnen in den Alpen an der italienisch-schweizerischen Grenze auf mehr als 4000 Metern Höhe erfroren. Ein Mann wurde unterkühlt und mit Erfrierungen in der Nacht auf Sonntag in ein Krankenhaus in der Schweiz geflogen. Die drei waren auf dem Monte Rosa in den Walliser Alpen unterwegs. Sein höchster, in der Schweiz liegender Gipfel ist die Dufourspitze auf mehr als 4630 Metern über dem Meeresspiegel. (APA)