Angriff auf Residenz: Haitis Präsident Moïse laut Regierung ermordet

Port-au-Prince – Der haitianische Präsident Jovenel Moïse ist nach Regierungsangaben ermordet worden. Moïse sei in der Nacht auf Mittwoch in seinem Haus von einem Mordkommando getötet worden, teilte der scheidende Regierungschef Claude Joseph am Mittwoch mit. Die Frau des Präsidenten wurde bei dem Angriff demnach verletzt. Sie wurde in ein Krankenhaus gebracht. Joseph erklärte, er habe nun die Verantwortung für die Führung des Landes.