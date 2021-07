Djokovic bleibt weiter auf Grand-Slam-Kurs, Federer scheiterte an Hurkacz

London – Novak Djokovic ist am Mittwoch souverän als erster Spieler ins Halbfinale der mit 35,02 Millionen Pfund dotierten All England Tennis-Championships in Wimbledon eingezogen. Der topgesetzte Serbe besiegte den Rublew-Bezwinger Marton Fucsovics aus Ungarn sicher mit 6:3,6:4,6:4 und hat damit im Turnierverlauf weiterhin nur einen Satz abgegeben. Djokovic fehlen damit nur noch zwei Siege zum 20. Major-Titel, womit er mit Roger Federer und Rafael Nadal gleichziehen würde.

Im Halbfinale am Freitag trifft der 34-jährige Serbe, der dieses Jahr schon die Australian Open und die French Open gewonnen hat, auf Denis Shapovalov (CAN-10). Der Kanadier rang den Russen Karen Chatschanow in fünf Sätzen 6:4,3:6,5:7,6:1,6:4 nieder. Holt der "Djoker" seinen sechsten Wimbledon-Titel, dann bleibt er auf Kurs "echter" Grand Slam. Alle vier Major-Turniere innerhalb eines Kalenderjahres zu gewinnen, das ist bisher nur Don Budge (USA/1938) und Rod Laver (AUS/1962, 1969) gelungen.

Roger Federer unterlag am Abend Hubert Hurkacz mit 3:6,6:7(4),0:6. Der achtfache Wimbledon-Champion Federer verpasste seine 14. Halbfinal-Teilnahme am "Heiligen Rasen", auch da er seine Chancen gegen den Polen Hurkacz - vor allem im zweiten Satz - nicht nutzen konnte. Am Ende war die Nummer sechs des Turniers einen Monat vor dem 40. Geburtstag chancenlos. Die langjährige Nummer eins der Welt hat nach zwei Knieoperationen in diesem Jahr nur wenige Spiele bestritten.