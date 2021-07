Strache-Prozess: „In Wirklichkeit wurden wir und die FPÖ benutzt“

Wien – Fast 15 Millionen Euro mehr pro Jahr bekommt der Privatkrankenanstalten-Finanzierungsfonds Prikraf seit dem Jahr 2019. Gleichzeitig wurde die Privatklinik Währing des Unternehmers Walter Grubmüller in den Fonds aufgenommen, mit dessen Hilfe die Privatkliniken mit der Sozialversicherung abrechnen. Der Weg zu dieser Gesetzesänderung steht im Mittelpunkt des Korruptionsprozesses gegen den früheren FPÖ-Chef Heinz Christian Strache und den Unternehmer Walter Grubmüller. Grubmüller hatte sich jahrelang vergeblich um die Aufnahme in den Prikraf bemüht und Strache als Mitkämpfer gewonnen. Am Ende habe die Klinik aber bisher gar nicht so viel davon profitiert, bedauert der Unternehmer: „In Wirklichkeit wurden wir benutzt und die FPÖ benutzt, um mehr Geld der Uniqa zukommen zu lassen.“