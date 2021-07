Zwei „Rekord-Bürgermeister“ im Bezirk Landeck hören auf

See, Fendels – Der eine ist der an Jahren älteste Bürgermeister, der andere hat sich den Titel „dienstältester Bürgermeister“ im Bezirk Land-eck erobert. Beide bleiben nur noch wenige Monate im Amt – bis zur Wahl im Februar 2022. „Meine Angelobung an der BH Landeck war 1989. Es war am selben Tag, an dem Günther Platter Bürgermeister von Zams geworden ist“, erinnert sich Nestor Toni Mallaun (71) aus See, der zunächst scherzte: „Ich mache nur noch zwei Amtsperioden weiter. Nein, natürlich nicht. Die Zeit für meinen Abschied rückt näher.“ Als Wunschnachfolger nennt er Michael Zangerl, derzeit Vizebürgermeister von See.