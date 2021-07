„Black Widow" startet: Eine schwarze Witwe gegen das Patriarchat

Im Film der gefeierten Indie-Regisseurin Cate Shortland begegnen wir ihr als Kind in der idyllischen Vorstadt von Ohio – ein amerikanisches Paradies für ihre sowjetische Undercover-Agenten-Familie. Nach dem Kindheits-Prolog ist die erwachsene Natasha Romanoff, so wie wir sie als Scarlett Johansson kennen, auf der Flucht vor sich selbst und dem Civil War der Avengers (2016). Erst ein geheimnisvoller Koffer voll roter Phiolen und eine seltsame Figur im Kampfanzug, die danach sucht, bringt diese Action-Episode in der großen Weltrettungsserie in Gang.