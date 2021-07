Tirol will dritte Impfung im Herbst, Appell zu Corona-Tests nach Urlaub wegen Delta

Innsbruck – Es ist ein Spagat: Das Infektionsgeschehen in Tirol ist überschaubar, nur noch sechs Corona-Erkrankte müssen stationär behandelt werden, die Tirolerinnen und Tiroler wollen endlich einen halbwegs unbeschwerten Sommer genießen. Der Impfturbo wird ebenfalls gezündet, ab heute gibt es wieder Impfungen ohne Anmeldungen in den Impfzentren. Alle Informationen unter https://go.tt.com/impfen-tirol, auch zu den Impfbussen, die Samstag beim Innsbrucker Dez und am Sonntag beim Sportpark in Kitzbühel erstmals im Einsatz sind.