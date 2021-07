Dringlichkeit abgelehnt: Schwarz-Grün zieht Wolfs-Lösung den Kindern vor

Zwei Mal lehnte die schwarz-grüne Koalitionsmehrheit gestern im Landtag die Dringlichkeit für eine personelle Aufstockung der Kinder- und Jugendanwaltschaft ab. Beide Anträge kamen von den Oppositionsparteien FPÖ und Liste Fritz. Wie berichtet, hat Tirols Kinder- und Jugendanwältin Elisabeth Harasser im Mai in einem Brief an alle Landtagsmandatare einen Hilferuf getätigt. Erneut wies Harasser auf die personell angespannte Lage der Einrichtung hin. Und bat um eine Aufstockung der bis dato zwei Planstellen um eine weitere. Doch Schwarz-Grün blockte ab. Stattdessen gab man dem eigenen Dringlichkeitsantrag zum Aufbau eines Management-Systems für Wolf, Bär und Luchs grünes Licht. Der Plan schlägt mit Mehrkosten von 350.000 Euro zu Buche. Fragen ob dieses Vorgehens wurden vage beantwortet. So erklärte VP-Klubobmann Jakob Wolf, die Dringlichkeit nur abgelehnt zu haben, weil bei LH und Personalreferent Günther Platter (VP) bereits „eine Lösung in Arbeit ist“. Grünen-Klubobmann Gebi Mair verwies darauf, dass die Regierung „etwas tun wird“. Anders klang dies aus dem LH-Büro. Konkrete Gespräche gebe es keine, man werde sich der Sache aber annehmen und „schauen, ob das notwendig ist“.