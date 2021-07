Vier Kinder im Burgenland retteten sich bei Zimmerbrand ins Freie

Neusiedl am See – Vier Kinder haben sich Mittwochnachmittag bei einem Zimmerbrand in Neusiedl am See ins Freie gerettet und ihre Mutter verständigt. Diese versuchte noch, das Feuer mit einem Feuerlöscher unter Kontrolle zu bringen und verständigte die Einsatzkräfte. Die Feuerwehren Neusiedl am See und Weiden konnten den Brand rasch löschen, teilte die Polizei am Donnerstag mit. Die Frau wurde mit Verdacht auf Rauchgasvergiftung ins Krankenhaus gebracht.