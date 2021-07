Mörder nach 26 Jahren verurteilt: Lebenslange Haft für 71-Jährigen

Stuttgart – Das Stuttgarter Landgericht hat einen 71-jährigen Mann wegen eines mittlerweile 26 Jahre zurückliegenden Mordes zu lebenslanger Haft verurteilt. Die große Schwurgerichtskammer war nach Angaben eines Gerichtssprechers davon überzeugt, dass der Mann im Juli 1995 eine ihm unbekannte damals 35-Jährige in Sindelfingen mit einem Messer heimtückisch erstochen hatte.

Die Frau war am 14. Juli 1995 auf dem Heimweg von ihrer Arbeit überfallen worden. Eine Sonderkommission ermittelte monatelang ohne Erfolg. Der nun Verurteilte wurde bereits kurz nach der Tat überprüft, da sein Auto in der Nähe des Tatorts gesichtet wurde. Ein Tatverdacht ließ sich jedoch nicht erhärten. Über den Fall wurde damals auch in der Fernsehsendung „Aktenzeichen XY ... ungelöst" berichtet.