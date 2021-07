Tiroler Biomarke "Bio vom Berg" 2020 mit mehr als 13 Mio. Euro Umsatz

Innsbruck – Die Tiroler Genossenschaft Bioalpin hat mit ihrer Marke "Bio vom Berg" im abgelaufenen Geschäftsjahr 2020 13,4 Mio. Euro Umsatz erwirtschaftet. Dies entspreche einer Steigerung von zehn Prozent im Vergleich zu 2019, teilte das Unternehmen am Donnerstag in einer Aussendung mit. Indes wurde bei der Generalversammlung am Mittwoch der Scheffauer Bio-Bauer Simon Wolf zum neuen Obmann gewählt. Er folgt damit auf den Bioalpin-Gründer Heinz Gstir.