Rookie bremst die Favoriten aus und holt sich den Titel beim TT eSport Cup

1500 Euro, einen großen Pokal und mit hoher Wahrscheinlichkeit einen Jungprofivertrag bei Wacker Gaming – all das sicherte sich der Gewinner des diesjährigen „TT eSport Cups powered by AK Tirol“, Niklas Rank.

„Das war so nicht wirklich zu erwarten. Dass ich ein Turnier gewinnen kann, weiß ich. Dass es heute geklappt hat, ist richtig nice. Bei diesem Turnier verteidigen alle Gegner richtig gut. Da muss man erfinderisch sein und sich ein paar neue Trickkombinationen überlegen“, bilanzierte der 18-Jährige beim Siegerinterview, das live auf der Bühne im Sillpark zu sehen war. Auf die Frage, ob es in seinem Heimatort Feuchtwangen noch eine große Siegesfeier geben würde, antwortete der Überraschungssieger bescheiden: „Wir gehen jetzt dann noch essen. Ich sollte schon seit einer Stunde dort sein. Eine große Feier wird es nicht geben. Wir werden den Tag beim Abendessen gemütlich ausklingen lassen.“

Wie stark das diesjährige Teilnehmerfeld war, zeigt auch das überraschend frühe Ausscheiden von Titelverteidiger Muhittin „WackerPanZa“ Yösavel. „Meine Turniervorbereitung ist in diesem Jahr sicher nicht optimal verlaufen. Ich hatte auf der Uni einige Prüfungen und in der Arbeit eine Vollzeitwoche. Irgendwie habe ich das erste Game gegen Alpi komplett verpennt. Obwohl ich mich danach recht gut gefangen und gegen Niklas gewonnen habe, hat es am Ende leider nicht fürs Achtelfinale gereicht“, analysierte der Gewinner des E-Bundesliga-Teambewerbs nach dem Turnier.

Die Sponsoren des „TT eSport Cups powered by AK Tirol“ zeigten sich einmal mehr begeistert. Vertreter der Arbeiterkammer Tirol und des Raiffeisenclubs Tirol bekräftigten in Interviews ihr Herz für den lokalen E-Sport und untermauerten den Wert des größten FIFA-Turniers außerhalb von Wien.

Neben den Sponsoren nahmen auch Florian Jamnig (Vizekapitän des FC Wacker Innsbruck) und Valentin Bock (Mentaltrainer für E-Sportler) im Studio Platz. Dabei gab es spannende Einblicke in die Psyche von Sportlern und E-Sportlern. Wobei zwei Faktoren alle zu einen scheint: Freude am Spiel und der unbedingte Glaube an die eigene Stärke. In diesen Punkten scheinen sich Offline- und Online-Sportler in nichts zu unterscheiden.