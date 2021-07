Gut zu wissen: Wie man Kräuter haltbar machen kann

Innsbruck – Die Kräuter sprießen im Garten, es duftet herrlich und sie veredeln jede Speise. Den ganzen Sommer werden die Pflänzchen gehegt und gepflegt, viel zu schade also, den Überschuss an köstlichem Grünzeug über den Winter verkommen zu lassen. Doch was tun, damit länger was davon hat?