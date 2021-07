Ein Spektakel für Sprinter und Kletter-Spezialisten

ÖSV-Aushängeschild Teresa Stadlober nimmt das Kitzbüheler Horn in Angriff.

Hopfgarten, Kitzbühel – Ein 100-Meter-Sprint und Duelle Mann gegen Mann. Das lässt sogar Ex-Biathlonstar Dominik Landertinger von seiner wohlverdienten Sportpension zurückkehren. Der 33-jährige Pillerseetaler will es beim Pletzer Resorts Night Race (morgen 19 Uhr/Hohe Salve Sportresort in Hopfgarten) noch einmal wissen. „Der 100-Meter-Knock-out-Sprint wird ein geiler Showbewerb, auch wenn es über diese Distanz wohl spritzigere Typen gibt“, meinte „Landi“ und schnallt sich wieder die Skiroller an.