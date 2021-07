Tour-Aus für Ex-Weltmeister Sagan: Vertragsende mit Bora?

© Fotoreporter Sirotti Stefano via www.imago-images.de

Nimes - Ohne Chance auf das Grüne Trikot hat Peter Sagan die Tour de France verlassen - der siebenfache Gewinner der Punktewertung stieg vor der 12. Etappe am Donnerstag wegen Knieproblemen aus. Auch der Abschied des dreifachen Weltmeisters vom Team Bora nach fünf Jahren und auslaufendem Vertrag scheint nahe zu sein. Der 31-jährige Slowake steht laut Medienberichten vor einem Wechsel zum Zweitliga-Rennstall TotalEnergies.

Die Entscheidung der Tour-Aufgabe machte sich der zwölffache Etappensieger nicht leicht, der Körper spielte nach einem Sturz im Finish der 3. Etappe, nach dem Auslöser Caleb Ewan aufgeben musste, nicht mehr mit. "Mein Knie ist wieder geschwollen und ich kann mein Bein nicht anwinkeln. Wenn man sein Bein nicht bewegen kann, bringt es gar nichts", sagte Sagan am Donnerstag. Er wolle sich nun auf die Olympischen Spiele vorbereiten, kündigte er an. Der bergige Kurs in Tokio kommt ihm freilich gar nicht entgegen.