Fallschirmspringer abgestürzt: Mehrere Tote bei Flugzeugunglück in Schweden

Stockholm – Beim Absturz eines Kleinflugzeugs sind in Schweden mehrere Menschen ums Leben gekommen. Das teilte die schwedische Polizei am Donnerstagabend mit. Die Maschine sei am Flughafen Örebro verunglückt, an Bord sollen neun Personen gewesen sein. Ob alle Insassen starben, blieb am Abend zunächst ebenso unklar wie die Unglücksursache.