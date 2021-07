Ehenbichl setzt trotz explodierender Grundpreise auf leistbaren Hausbau

Ehenbichl – „Alles außer Wohnblöcke! Ja, ich weiß, dass wir diesen Ruf haben“, sagt der Ehenbichler Bürgermeister Wolfgang Winkler. Dabei stimmte dies nur bedingt. In seiner Gemeinde gebe es quasi zwei voneinander entkoppelte Welten. Im Krankenhausareal ein Personalhaus mit 56 Wohnungen, bei der Pflegeschule weitere 50 Wohneinheiten und im Pflegeheim 81 Plätze. In diesem Bereich könne noch manches wachsen, aber innerörtlich werde nicht daran gerüttelt, dass man keine Wohnblöcke wolle. Und gerade das kann eine Gemeinde sexy machen, wie die Zahl von 40 schriftlichen Anfragen beim Gemeindeamt für Bauplätze zeigt.

Im Speckgürtel von Reutte gelegen, explodieren Corona-bedingt aber auch in Ehenbichl gerade die Bauplatzpreise. Unter 300 Euro pro Quadratmeter ist nichts mehr zu bekommen – fast eine Verdoppelung in zwei Jahren und sehr teuer für Außerferner Verhältnisse. Im nahen Pflach wird sogar schon von 500 Euro/m² in der sonnigen Siedlung Innerwand geredet. Laut Winkler sind auch 300 Euro/m² für Jungfamilien nicht mehr finanzierbar.