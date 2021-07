180.000 Sommer-Schnelltests für Kinder sind fix, Novelle wartet

Sommerschul-Angebote haben Land (AK, bfi) wie auch der Bund in diesem Sommer am Start. (Symbolfoto)

Was die Sommerschule des Bundes betrifft (siehe Infobox unten), so sieht Neos-Landesobmann Dominik Oberhofer jedoch noch „Nachhilfebedarf“. Laut Informationen der Pinken hätten einige Schulstandorte bis dato nicht genügend Informationen über den jeweiligen Leistungs- und Sprachzustand der Schüler, auch an Kontaktdaten zu den Eltern solle es teils mangeln. Dass die zur Organisation und Stundenabhaltung herangezogenen Lehramts-Studierenden auch heuer nur mit ETCS-Punkten, die fürs Studium angerechnet werden können, „entlohnt“ werden, stößt den Neos sauer auf.

Oberhofer selbst übt aber auch am Land Kritik. So warte man noch immer gespannt auf eine Novellierung des Kinderbildungs- und Betreuungsgesetzes. Dieses hatte Palfrader im November 2020 gemäß einer Anfragebeantwortung an die Pinken für das erste Halbjahr 2021 angekündigt. „Warum traut sich Palfrader dieses heiße Eisen nicht anzugreifen?“, fragt sich Oberhofer. Die Neos wüssten schon, wo im Bereich der Elementarpädagogik anzusetzen sei: Reduktion der Schließtage in den Kindergärten; Rechtsanspruch auf Kinderbetreuung ab dem ersten Lebensjahr; Angleichung der Gehälter an jene der Volksschullehrer und einiges mehr.