Gefürchtete Killer-Roboter sind längst im Einsatz

Türkische Drohne vom Typ Bayraktar TB2 in Nordzypern. Drohnen dieses Typs sollen auch in Libyen zum Einsatz gekommen sein.

Ankara – Während Österreich und andere Staaten sich noch um ein internationales Verbot von so genannten Killer-Robotern bemühen, sind Waffensysteme, die autonom operieren können, längst auf den Schlachtfeldern im Einsatz. „Die Debatte orientiert sich noch immer sehr an der Zukunft“, sagte der dänische Experte Ingvild Bode der Washington Post. „Wir sollten (aber) viel genauer hinschauen, was bereits vor sich geht.“