Erst der Sondergemeinderat, dann das Doppelbudget: Mehrheit gegen Willi

Die Sitzung des Innsbrucker Gemeinderats wartet erneut mit einer Besonderheit auf: eine Sondersitzung nach der eigentlichen Sitzung. © Böhm

Von Marco Witting

Innsbruck – Zwei zum Preis von einer. Kommende Woche steigt neben der turnusmäßigen Gemeinderatssitzung auch noch ein Sondergemeinderat. Eine auch für die gewohnt turbulenten Innsbrucker Verhältnisse auf mehreren Ebenen ungewöhnliche Situation. Da ist einerseits die Allianz, die den Sondergemeinderat möglich macht. Und andererseits auch das Thema: Etliche Fraktionen abseits der Grünen wollen damit nämlich ein Doppelbudget für 22/23 durchboxen.

Unterschrieben ist der Antrag von den notwendigen 14 Gemeinderäten – sie kommen von der FPÖ, ÖVP, FI, von Irene Heisz und Helmut Buchacher (beide SPÖ) und von Gerald Depaoli (GI). „Ich muss das zur Kenntnis nehmen und wir hängen aus Gründen der Effizienz und der Kostenersparnis die Sondersitzung an die normale Sitzung an“, sagt Bürgermeister Georg Willi. Der Stadtchef geht davon aus, dass es nicht nur eine Mehrheit für die Abhaltung der Sitzung gibt, sondern auch für das Doppelbudget. Und für Willi ist das „unseriös und unprofessionell“. Denn, so sagt der Bürgermeister weiter: „Es gibt noch so viele offene Fragen, was das Jahr 2023 betrifft, ganz besonders in Sachen Corona. Hier ein Doppelbudget zu erstellen und das zwei Wochen, bevor die Mitarbeiter im Magistrat die Zahlen für das Jahr 2022 vorlegen müssen, ist schlicht und einfach nicht zum Wohle der Stadt.“ Vielmehr sei diese Vorgehensweise eine weitere Belastung für die Mitarbeiter im Magistrat.

Man stehe finanziell derzeit „gut da“ und könne das Jahr 2022 „gut budgetieren“. Allerdings werden im Jahr darauf laut Willi die Folgen der Pandemie so richtig schlagend werden. Warum er glaubt, dass die anderen Fraktionen aber doch ein Doppelbudget wollen? „Die Motivation erschließt sich mir nicht. Vielleicht weil sie denken, dass sich das gut verkaufen lässt.“ Das Budget 2022 allein würde er sicher zustande bringen. Es bliebe nur die Frage, ob es dafür eine Mehrheit gibt.

Ganz anders sieht man die Sachlage naturgemäß bei den anderen Fraktionen. FI-Klubobmann Lucas Krackl hält es für „klug“, ein Doppelbudget zu machen. „Das Budget ist ja keine Waffe. Es gibt mittelfristige Finanzpläne und mit einem Doppelbudget lässt es sich leichter planen.“ Vorerst gebe es ja lediglich die nötigen Stimmen für die Sondersitzung. Dann müsse man „schauen, was letztlich herauskommt“.

FPÖ-Stadtrat Rudi Federspiel ist da schon weniger zurückhaltend. „Wir wollen in den kommenden zwei Jahren fruchtbar arbeiten und deshalb haben sich die konstruktiven Kräfte zusammengefunden“, sagt er. Die jetzige Situation bedeute „Stillstand“. Den gelte es damit aufzubrechen. Bedenken, dass ein Doppelbudget in ungewissen Corona-Zeiten wenig aussagekräftig sein könnte, hat der FPÖ-Stadtrat nicht. „Es braucht schon auch etwas Wagemut in Zeiten wie diesen.“