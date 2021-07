TT-Leitartikel zur politischen Lage in Österreich: Aufgeheizt und vergiftet

Es ist zwar kein neues Phänomen, aber wir erkennen es immer häufiger. Sobald ein schreckliches oder abscheuliches Ereignis für Schlagzeilen sorgt, versuchen politische Akteure daraus Kapital zu schlagen. Dies war beim Terroranschlag in Wien so der Fall, jetzt ist es das wieder – beim Mord an der 13-jährigen Leonie.