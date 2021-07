Wieder Schlangen-Alarm: Wienerin fand Boa in Kloschüssel

Mitarbeiter des Wildtierservice befreiten die Boa schließlich aus dem WC und verbrachten sie ins Tierquartier. © LPD Wien

Wien – Erst am Montag ist ein Grazer auf dem Klo von einer Schlange in die Genitalien gebissen worden. Mehr Glück hatte am Donnerstag eine Wienerin. Auch in ihrer Kloschüssel in Floridsdorf schwamm eine Boa. Sie entdeckte das rund ein Meter lange Tier rechtzeitig und blieb somit unverletzt. Die Magistratsabteilung 49 - Forst und Landwirtschaftsbetrieb (MA 49) holte die Schlange ab und übergab sie dem Tierquartier. Wem das Reptil gehört, ist unbekannt, berichtete die Polizei.

Gegen 16 Uhr verständigte die 68-Jährige erstmals die Polizei. Sie berichtete, eine ungefähr einen Meter lange, dunkle Schlange sei durch die Toilette gekommen wieder weggekrochen, als sie die Frau erblickt habe, sagte Polizeisprecher Mohamed Ibrahim der APA. Als die Beamten in die Wohnung der Frau nahe des Angelibads kamen, war von dem Tier keine Spur mehr zu sehen. Die Polizisten zogen unverrichteter Dinge wieder ab. Gegen 19 Uhr rief die Frau erneut den Notruf. Zuvor hatte sie auch ein Foto der Würgeschlange gemacht.

Boa in Reptilienzoo gebracht

Die Polizisten verständigten die MA 49. Mitarbeiter des Wildtierservice befreiten die Boa schließlich aus dem WC und verbrachten sie ins Tierquartier. Von dort ging es schließlich weiter in den Reptilienzoo Forchtenstein. „Der Besitzer konnte bisher noch nicht ausfindig gemacht werden", sagte Ibrahim. Zuvor war die Boa von der Polizei als Python bezeichnet worden, was sich jedoch als falsch herausstellte.

Es ist das zweite Mal diese Woche, dass in Österreich eine Schlange in einem Klo gesichtet wurde. Am Montag traf es einen 65-jährigen Grazer. Die ungiftige Albino-Netzpython gehörte seinem 24-jährigen Nachbarn. Nach dem Ausflug über das Rohrsystem wurde diesem die Schlange zunächst abgenommen, später jedoch wieder zurückgegeben. Der Mann darf seine elf Schlangen und den Gecko behalten. Laut Veterinäramt sind die Tiere gepflegt und nicht vernachlässigt. Gegen den 24-Jährigen wird wegen fahrlässiger Körperverletzung ermittelt.

Weitere exotische Tiere ausgebüxt

Die Boa war übrigens nicht das einzige exotische Tier, das am Donnerstag in Wien entfleuchte. Ebenfalls in Floridsdorf, in der Mühlschüttelgasse, wurde eine weitere Boa gefunden.

Und in der Troststraße in Favoriten wurde eine Vogelspinne eingefangen. Auch diese Tiere sind in den Reptilienzoo Forchtenstein gebracht worden.

