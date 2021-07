Die Streaming-Tipps für Juli: Das gibt's neu auf Netflix und Co.

Plus

Alles einsteigen, bitte! Der Streaming-Fahrplan für den Sommermonat Juli steht. Die Reise führt uns nicht nur zur Alien-Apokalypse ins Jahr 2051, sondern auch zurück ins Zeitalter des 56k-Modems bis hin ins Jahr 1666, in dem es recht blutig zugeht. Während also Netflix uns das Fürchten lehrt, hat sich die „Monster AG" nun gänzlich dem Lachen verschrieben und geht erstmals in Serie. Und nach so einer langen Rundfahrt macht ein Wiedersehen ja bekanntlich Freude – wie gut, dass also gleich mehrere Serienlieblinge in die nächste Runde gehen.