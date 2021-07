Hagel am Donnerstag in Tirol verursachte rund 350.000 Euro Schaden

Hagelunwetter verursachten heuer bereits große Schäden an landwirtschaftlichen Kulturen in Österreich.

Innsbruck – Die jüngsten Unwetter haben in der Landwirtschaft in Tirol, der Steiermark und dem Burgenland fast drei Millionen Euro Schaden verursacht, teilte die Hagelversicherung Freitagabend in einer Aussendung mit.