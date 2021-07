Bausperre für Galtür eine Option

Auch in hinteren Paznaun sind die Sorgen derzeit groß. Man will „einen Ausverkauf der Heimat verhindern“, betont der interimistische Bürgermeister Hermann Huber. „Die Entwicklungen der letzten Zeit geben Anlass, darüber nachzudenken“, erklärt er.

Investorenmodelle werden auch in Galtür kritisch gesehen. Derzeit bereiten geplante Grundstücksdeals und Angebote im Internet, die mit großen „Hotel-Grundstücken“ in der Nähe von Ischgl werben, Kopfschmerzen. Die Stimmung in der Gemeinde sei schlecht. Von „Reißleine ziehen“ war im Gemeinderat die Rede, man will verhindern, „dass halb Galtür an fremde Leute verkauft wird“.