Rieden bekommt einen Selbstbedienungs-Greißler

Ehenbichl/Rieden – „Greißlomat“ – an dieses Wort muss man sich erst gewöhnen. Ein Selbstbedienungs-Greißler wird für die Riedener Bevölkerung in drei Wochen eine Lücke schließen. Der kleine Ehenbichler Ortsteil mit 160 Einwohnern ist sieben Kilometer von den Geschäften Reuttes entfernt, zwei von Weißenbach. Ein eigener Nahversorger ist bei 160 Einwohnern nicht denkbar. Also fand die Gemeinde Ehenbichl das Angebot von Claudia Eichelberger aus Vorderhornbach überdenkenswert und sagte zu. Sie errichtet einen Selbstbedienungsladen ohne Personal. „Eine spannende Geschichte“, meint Bürgermeister Wolfgang Winkler: „Vom Zahnbürstl über Klopapier bis zu Lebensmitteln wird alles angeboten.“