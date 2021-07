TT-Analyse zur Lage in Tirol: Zwischen ÖVP und Grünen rockt es nicht mehr

Die Risse in der schwarz-grünen Landeskoalition werden offensichtlicher. Auch beim Wolf. Obwohl ÖVP und Grüne hier eher als Spiegelfechter agieren, bedienen sie doch ohne großes Risiko jeweils ihre eigene Klientel. Weil der rechtliche Handlungsspielraum, was die Problemwölfe betrifft, in Tirol ohnehin ein geringer ist. Ansonsten geistert Schwarz-Grün langsam, aber sicher aus. Es „rockt“ nicht mehr, vielmehr knatscht es in zentralen Fragen.