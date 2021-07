Bundespräsident würdigt Einsatz: Freiwillige aus Tirol geehrt

Diese Einsätze werden im Auftrag von Jugend Eine Welt (JEW) und den Salesianern Don Boscos, den beiden Trägerorganisationen des Vereins, organisiert. Der gebürtige Außerferner Reinhard Heiserer, JeW-Vorstandsvorsitzender, hatte diese Auslandseinsätze einst ins Leben gerufen. „Volontariat bewegt“ bietet jungen Menschen die Möglichkeit, ein Jahr lang als Freiwilliger in einem Kinder- und Jugendprojekt in Afrika, Asien, Lateinamerika oder Osteuropa mitzuarbeiten.

In wenigen Tagen brechen 19 junge Erwachsene auf. Die angehenden Volontäre wurden in den Inneren Burghof Wiens eingeladen. Alexander Van der Bellen würdigte sie mit den Worten: „Sie setzen ein bemerkenswertes Zeichen von Solidarität, Engagement und Einsatzwillen. Sie leisten ihren Dienst im Engagement gegen ungerechte Strukturen, gegen Unterdrückung, Ausbeutung und schlechte Entwicklungschancen, insbesondere von Frauen und Kindern.“

Sebastian Jäger (19) aus Pflach wird nach einem Jahr Wartezeit seinen Auslandsdienst in Shkodra, Albanien absolvieren. Er ist überzeugt: „Nur wenn wir es wagen, über unseren Horizont hinauszuschauen, kann echte Entwicklung stattfinden. In uns selbst und in der Welt.“